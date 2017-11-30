Поранені під час вибуху в Нікопольському суді підсудні звинувачуються у подвійному вбивстві

Поранені внаслідок вибуху гранат у Нікопольському суді підсудні звинувачуються у подвійному вбивстві. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що злочин стався 10 лютого 2016 року у Нікополі. Зловмисники на двох автомобілях заблокували іномарку, в салоні якої перебували двоє чоловіків 25 і 30 років. Нападники з автомата Калашникова здійснили серію пострілів. В результаті чоловіки, які знаходились в іномарці, померли на місці.

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Під час оперативно-пошукових заходів спочатку був встановлений 39-річний нападник, який раніше мав судимість за злочини в сфері обігу наркотиків. Спільники розстрілу двох чоловіків були затримані пізніше. Вони звинувачуються за пунктом 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Підсудним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді в Нікополі внаслідок вибуху двох гранат двоє осіб загинули, ще семеро дістали травми. В поліції зазначили, що під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув дві гранати та підірвав їх.

Пізніше прес-секретар ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що внаслідок вибуху у суді до лікарень потрапили 10 осіб.