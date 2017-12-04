Під Одесою бійка п'яних військовослужбовців закінчилася вбивством

В Одеській області сталося вбивство — в селі Алтестово Біляївського району 20-річний хлопець під час конфлікту наніс смертельне ножове поранення своєму ровесникові. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на ГУНП.

Між двома військовослужбовцями, які випадково зустрілися на вулиці, виник конфлікт. Обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Словесна перепалка переросла в бійку, під час якої один з них дістав ніж та вдарив ним товариша по службі в груди.

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Від отриманої травми потерпілий помер до приїзду лікарів. Підозрюваний в умисному вбивстві затриманий.

За даним фактом розпочато досудове слідство по 1 ч. ст. 115 Кримінального кодексу України. З ним проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше в Німеччині п'яний чоловік у магазині напав з ножем на мера міста.