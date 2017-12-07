У Херсоні невідомий підірвав банкомат "Сбербанку Росії"

У Херсоні невідомий чоловік підірвав банкомат «Сбербанку Росії». Як повідомили кореспонденту УНІАН в ГУ Нацполіції в Херсонській області, інформація про вибух невідомого предмета поблизу банкомату «Сбербанку» в районі перехрестя проспекту Ушакова та провулку Козацького надійшла 6 грудня о 22.50.

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Виїздом слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції та спеціалістів вибухо-технічного відділу обласного главку поліції встановлено, що невідомий чоловік залишив біля банкомату вибуховий пристрій, ймовірно гранату, після чого стався вибух. В результаті банкомат був частково пошкоджений. Ніхто із громадян не постраждав.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у центрі Львова вночі підпалили відділення "Сбербанку Росії".