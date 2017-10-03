У центрі Львова вночі підпалили відділення "Сбербанку Росії" (фото, відео)

В історичному центрі Львова сьогодні вночі невідомі підпалили відділення «Сбербанку Росії». Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області, інформація про пожежу у приміщенні «Сбербанку Росії» на проспекті В‘ячеслава Чорновола, 2-Б надійшла о 2.40.

Попередньо встановлено, що відділення було підпалене.

Вогнем повністю знищено меблі, техніку, майно. Значних пошкоджень внаслідок пожежі також завдано самому приміщенню. Постраждалих немає.

Сума збитків встановлюється, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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У будівлі на проспекті Чорновола 2-Б, що знаходиться неподалік Львівського оперного театру, окрім «Сбербанку Росії» також розміщується пивна ресторація, медична лабораторія, магазин солодощів.

Як повідомляв УНІАН, вночі у Запоріжжі в будівлі одного з хостелів сталася пожежа, в результаті якої загинули 5 осіб.