Оголена активістка Femen під Радою виявилася вчителькою української мови

Активістка Femen, яка сьогодні влаштувала "голу" акцію в наметовому містечку Саакашвілі, за фахом є вчителькою української мови. Також вона є представницею ЛГБТ-спільноти, пише "Страна.uа".

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Жінку звати Олександра Немчінова, їй 36 років, а народилася вона у Донецьку. В профілі Немчінової на Facebook сказано, що вона закінчила школу №14 Донецька, а потім була випускницею філологічного факультету Донецького національного університету за спеціальністю українська мова та література.

Немчінова є активною учасницею ЛГБТ-руху і не приховує свою сексуальну орієнтацію.

Як повідомляв УНІАН, активістка Femen у четвер, 7 грудня, влаштувала акцію у наметовому містечку Саакашвілі.