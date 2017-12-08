Пожежа в одеському трамваї: двоє постраждалих досі перебувають у лікарні (відео)

Двоє людей досі залишаються у лікарні після пожежі в одеському трамваї.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, наразі у лікарні перебуває водій трамваю, який потрапив туди з обпеченими руками. Продовжує лікування й жінка, яка надихалась диму.

Вагон з пасажирами спалахнув напередодні ввечері в годину пік. Дим миттєво заполонив салон. Водій трамвай зупинив, але двері відчинити одразу не зміг. Пасажири почали панікувати, вибивати вікна і вистрибувати назовні.

Усього потерпілих семеро – вони порізалися уламками скла, отримали синці у тисняві, дехто отруївся димом. За попередньою версією, у кабіні водія закоротило проводку.

Міськелектротранс зараз проводить власне розслідування інциденту.