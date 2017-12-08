В Одесі поліція почала розслідування займання переповненого трамвая

В Одесі поліція почала розслідування за фактом займання переповненого людьми трамвая, що сталося ввечері 7 грудня в Суворовському районі міста.

Як повідомили УНІАН у Суворовському відділі поліції, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

«В результаті НП постраждали 7 осіб», - повідомили в поліції.

Читайте такожУ центрі Києва пожежна машина протаранила легковик (фото)

Як уточнили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 17.45 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на проспекті Добровольського на зупинці «Молода гвардія» загорівся трамвай.

До місця події негайно було направлено пожежно-рятувальне відділення, яке після прибуття на місце події встановило, що горить трамвай маршруту № 7. Рятувальники знеструмили трамвай і забезпечили гасіння вогню. Пожежу о 18:01 було локалізовано і 18.13 ліквідовано на площі 2 кв. м.

«Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено розподільний щит і обладнання трамвая. Ймовірна причина займання - коротке замикання електропроводки», - повідомили у прес-службі.

Крім того, в головному управлінні відзначили, що серед доставлених до лікарні було двоє дітей. Діагноз - отруєння продуктами горіння, стан здоров'я постраждалих оцінювався як середньої тяжкості.

Як повідомив на брифінгу керівник комунального підприємства «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман, вже створена комісія, яка з'ясовує причини пожежі, також буде проведено низку експертиз.

За його словами, в Одеській обласній лікарні залишається одна людина - водій трамвая, який дістав опіки обох рук. Постраждалий намагався відтягнути в бік пантограф, взявшись за розпечену мотузку.

«Сталося коротке замикання у щитовій в кабіні водія», - повідомив Жеман.

Він також відзначив, що чиновники підтримують зв'язок із усіма постраждалими і надають їм відповідну допомогу.

Вагон, який загорівся, був модернізований 10 років тому, востаннє його оглядали в депо 5 грудня - нарікань з приводу його технічного стану не надходило.

Як повідомляв УНІАН, увечері 7 грудня в Суворовському районі Одеси загорівся трамвай з пасажирами в районі оздоровчого дитячого комплексу «Молода гвардія». Повідомлялося, що 7 людей звернулися до медиків по допомогу.