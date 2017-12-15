У Черкасах в дитячому садку обвалилася стеля

У черкаському дитсадку №91 "Кобзарик" в понеділок, 11 грудня, впала підвісна стеля. Інцидент стався в приміщенні однієї з груп, дітей у той час там не було. Про це повідомляє ТСН.

Діти, на щастя, якраз вечеряли в іншій кімнаті, тому ніхто не постраждав.

При цьому місцеві жителі повідомили, що цей стеля новий, його зробили в 2016 році. Чиновники оперативно відреагували на аварійну ситуацію, вже на наступний день створивши комісію з перевірки фактів.

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"Ми так говоримо "впала стеля", як ніби там повністю зруйнувалося перекриття. Насправді там впало кілька секцій підвісної стелі (квадратні гіпсові елементи, - ред.)", - заявив заступник голови департаменту освіти Черкаської міськради Богдан Бєлов.

У чиновників вже є попередня версія причин обвалення - заводський брак кріпильних матеріалів.

"Ми висунули претензію до підрядної організації, яка виконувала роботи. Вони не відмовляються повністю замінити всі, і зараз, власне, йде процес демонтажу. Інцидент стався в понеділок увечері, а вранці у вівторок вони вже працювали", - запевнив Бєлов, додавши, що роботи по відновленню стелі повинні завершити до кінця цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі обвалилася стіна двоповерхівки.