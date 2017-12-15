У Рівному розшукують педофіла: його жертвами стали 9- та 7-річна дівчатка
Свідком розпусних дій зловмисника щодо 9-річної дічинки став її 5-річний братик.
У Рівному поліція розшукує чоловіка, який 14 грудня ввечері у під’їздах багатоповерхівок вчинив розпусні дії стосовно двох неповнолітніх.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, розслідується два факти скоєння розпусних дій. Усі вони зафіксовані в мікрорайоні «Північний».
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«У першому випадку жертвою зловмисника стала дев’ятирічна дівчинка. Свідком злочину став її п’ятирічний братик. Зловмисник наздогнав дітей на першому поверсі багатоповерхівки, у якій проживає родина, коли ті поверталися додому. Тримаючи дівчинку рукою, вчинив розпусні дії. Після цього втік. А через п’ять хвилин скоїв аналогічний злочин у під’їзді сусіднього будинку стосовно семирічної дівчинки», - йдеться у повідомленні.
За обома фактами поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх).
Сьогодні на розшук правопорушника орієнтовано особовий склад головного управління Нацполіції в Рівненській області.