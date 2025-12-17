Польська Huta Stalowa Wola (HSW) веде розробку нової самохідної артилерійської установки Krab 2. Про це виданню Defense24 розповів віце-президент Polska Grupa Zbrojeniowa, в яку входить HSW, Аркадіуш Бонк.
За його словами, ведуться дослідно-конструкторські роботи над новою версією гаубиці - Krab 2.
"Krab 2 – це проєкт, у якому ми передбачаємо далекосяжну автоматизацію, зокрема використання автоматичного механізму заряджання, що призведе до збільшення скорострільності та зменшення навантаження на екіпаж", - зазначив Бонк.
Зазначається, що нова версія системи також отримає новий ствол з вищими параметрами тиску, що покращить балістичні характеристики та збільшить дальність і ефективність вогню.
"Ми працюємо над рішеннями, які підвищать скорострільність, ефективність та ергономіку експлуатації, реагуючи на досвід сучасного поля бою", – додав віце-президент PGZ.
В компанії також наголосили, що Krab 2 базується на досвіді експлуатації сучасних гаубиць та висновках, зроблених з конфліктів високої інтенсивності.
AHS Krab – це продукт HSW, який експортувався до України, з 2022 року брав участь в інтенсивних військових операціях. До України було поставлено понад 70 одиниць – деякі з них – з польських Збройних сил, інші – замовлені безпосередньо у HSW українцями.
Італія створює конкурента німецькій RCH-155 - що відомо
Як повідомляв УНІАН, італійський оборонний гігант Leonardo у листопаді продемонстрував нове артилерійське рішення - автономний модуль RH1-155/52 Hitfire, який має всі шанси стати прямим конкурентом німецької САУ RCH-155. Leonardo показала можливості Hitfire, зокрема й стрільби.
Головна ідея - створення повністю автономної САУ, у якій екіпаж із двох осіб працює поза бойовим модулем. За конструктивною концепцією Hitfire повторює філософію німецької RCH-155 - автономність, автоматизоване заряджання та можливість стрільби під час руху.