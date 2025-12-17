У новій версії передбачається використання автоматичного механізму заряджання, що призведе до збільшення скорострільності.

Польська Huta Stalowa Wola (HSW) веде розробку нової самохідної артилерійської установки Krab 2. Про це виданню Defense24 розповів віце-президент Polska Grupa Zbrojeniowa, в яку входить HSW, Аркадіуш Бонк.

За його словами, ведуться дослідно-конструкторські роботи над новою версією гаубиці - Krab 2.

"Krab 2 – це проєкт, у якому ми передбачаємо далекосяжну автоматизацію, зокрема використання автоматичного механізму заряджання, що призведе до збільшення скорострільності та зменшення навантаження на екіпаж", - зазначив Бонк.

Зазначається, що нова версія системи також отримає новий ствол з вищими параметрами тиску, що покращить балістичні характеристики та збільшить дальність і ефективність вогню.

"Ми працюємо над рішеннями, які підвищать скорострільність, ефективність та ергономіку експлуатації, реагуючи на досвід сучасного поля бою", – додав віце-президент PGZ.

В компанії також наголосили, що Krab 2 базується на досвіді експлуатації сучасних гаубиць та висновках, зроблених з конфліктів високої інтенсивності.

AHS Krab – це продукт HSW, який експортувався до України, з 2022 року брав участь в інтенсивних військових операціях. До України було поставлено понад 70 одиниць – деякі з них – з польських Збройних сил, інші – замовлені безпосередньо у HSW українцями.

Італія створює конкурента німецькій RCH-155 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, італійський оборонний гігант Leonardo у листопаді продемонстрував нове артилерійське рішення - автономний модуль RH1-155/52 Hitfire, який має всі шанси стати прямим конкурентом німецької САУ RCH-155. Leonardo показала можливості Hitfire, зокрема й стрільби.

Головна ідея - створення повністю автономної САУ, у якій екіпаж із двох осіб працює поза бойовим модулем. За конструктивною концепцією Hitfire повторює філософію німецької RCH-155 - автономність, автоматизоване заряджання та можливість стрільби під час руху.

