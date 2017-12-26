У Криму по-звірячому вбили учасницю "русской весни" на Донбасі (фото)

В Севастополі по-звірячому вбили активну учасницю так званої "русской весни" на Донбасі Вікторію Макарову.

За попередньою інформацією, жінку вбили, коли вона поверталася додому. У неї залишилося двоє неповнолітніх дітей, чоловік перебуває на Донбасі у лавах терористів, передають "Новости Крыма", посилаючись на інформацію так званого "Союзу добровольців Донбасу м. Севастополь".

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Вбивцю, за даними "Союзу", поки ще не знайдений. Зараз організація збирає кошти на похорон Макарової.

Можливі версії, причини й обставини події поки не коментують, посилаючись на те, що розслідуванням займається слідче управління Слідчого комітету Росії по Севастополю.

Слідчий комітет підтвердив факт вбивства мешканки Севастополя Вікторії Макарової. Про це повідомила керівник прес-служби СК по Севастополю Ольга Постнова. "Порушено кримінальну справу за частиною першою статті 105 (вбивство)", — наголосила вона в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня на підконтрольній території Україні Донбасу правоохоронці виявили чоловіка, дружину та їхнього 23-річного сина в їхньому будинку, пов'язаними і мертвими. Перед смертю їх катували - на тілі є сліди різаних ран.

Вбита сім'я виявилася найближчими родичами кума Віктора Януковича Валерія Шири.