Заради помсти або наживи: по-звірячому вбита сім'я на Донбасі виявилася ріднею кума Януковича - ЗМІ

Вбита сім'я у Великих Новосілках Донецької області - найближчі родичі кума Віктора Януковича Валерія Шири. Про це "Стране" розповіли мешканці селища.

Вбивство сталося вчора, 6 грудня, на підконтрольній Україні території. Правоохоронці виявили чоловіка, дружину та їхнього 23-річного сина в їх власному будинку, зв'язаними і мертвими. Перед смертю їх катували - на тілі є сліди різаних ран.

Валерій Шира був головою Великоновоселківської районної адміністрації, а також близьким другом і кумом екс-президента Віктора Януковича.

Вбита жінка була його дочкою, чоловік - зятем, а юнак - онуком. Сусіди кажуть, що сам Шира зараз живе в Донецьку, на непідконтрольній території.

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Версії про мотиви злочину у сусідів розходяться. Сім'я Шири жила в хорошому, за місцевими мірками, будинку, і у них було що "взяти". Вбитий зять Шири був великим фермером.

"Раніше у Шири тут був величезний будинок, прямо "палац", але його вже розібрали буквально до цеглин", - розповіла мешканка селища.

Інші опитані жителі Великих Новосілок вважають, що це могла бути помста сім'ї відомого "регіонала".

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