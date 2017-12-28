Прикордонники затримали чоловіка, якого розшукує Інтерпол за злочин на території Житомирщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Північного регіонального управління Держприкордонслужби України, позавчора в пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили громадянина України, який за базою даних Інтерпол знаходиться в міжнародному розшуку.

Так, в пункт пропуску на в‘їзд в Україну прибув автомобіль «Неоплан» сполученням "Сілоустьє - Біла Церква", в якому в якості пасажира слідував чоловік, який за базою Інтерполу перебував в розшуку.

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Під час здійснення прикордонного контролю відносно чоловіка було встановлено, що його установчі дані занесені до бази даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол і він розшукується для арешту.

Як з’ясувалось, шукають уродженця Житомирщини за скоєне ним кримінальне правопорушення, а саме - за нанесення людині тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Наразі цього 50 -річного затриманого передали представникам Національної поліції в Житомирській області.

Раніше в одеському аеропорту затримали розшукуваного Інтерполом грузина.