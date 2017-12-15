В одеському аеропорту затримали розшукуваного Інтерполом грузина

У міжнародному аеропорту «Одеса» затриманий громадянин Грузії, який розшукується Інтерполом за розбій. Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, чоловіка затримали 14 грудня прикордонники Одеського загону в пункті пропуску «Одеса-авіа».

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«Ініціатором розшуку були правоохоронці Білорусі, які розшукували громадянина Грузії за розбій і крадіжку», - зазначили в управлінні. Про факт повідомлено черговому Інтерполу в Києві.

За даними радника начальника регіонального главку Нацполиции Руслана Форостяка, громадянин Грузії, який оголошений в міжнародний розшук за розбійний напад, скоєний в Білорусі, був затриманий при спробі реєстрації на рейс Одеса-Тбілісі». Він доставлений в Малиновський відділ поліції Одеси.

Як повідомляв УНІАН, раніше Інтерпол рекомендував країнам-учасницям ігнорувати запити Росії.