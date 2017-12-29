В Одеській області в колодязі знайшли мертвою жінку, яка зникла 2 тижні тому

В Одеській області в колодязі знайшли мертвою жінку, яка зникла безвісти 2 тижні тому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 28 грудня о 13:08 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога щодо вилучення тіла з колодязя.

Читайте такожПід Кропивницьким зниклу 5 днів тому 12-річну дівчинку знайшли мертвою

За допомогою спецзасобів рятувальники дістали жінку. Відзначається, що її особу встановлено, ця громадянка, 1959 року народження, зникла 17 грудня поточного року. На даний час правоохоронці встановлюють причини смерті та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше в Італії з численними синцями і подряпинами знайшли тіло українки.