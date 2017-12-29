Суд постановив заарештувати бойовика, який катував українських військових

Печерський районний суд Києва постановив заарештувати на два місяці без права несення застави бойовика незаконного збройного формування "РИМ", який брав участь у воєнних діях та катував українських військових.

Про це прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Печерським райсудом заарештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави громадянина Ж., який підозрюється у тому, що він у 2014 році, займаючи посаду помічника ватажка незаконного збройного формування "РИМ", вів бойові дії проти підрозділів Збройних Сил України», - написала вона.

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Своєю чергою у прес-центрі СБУ повідомили, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Він також за вказівкою російських кураторів конвоював бранців на територію РФ.

Оперативники спецслужби з’ясували, що бойовик вирішив залишити незаконне угруповання та виїхати на територію, підконтрольну українській владі. Він навіть зареєструвався як вимушений переселенець для отримання соціальних виплат від України. Правоохоронці затримали зловмисника під час зняття і банкоматі нарахованої суми.

Як повідомляв УНІАН, помічника ватажка незаконного збройного формування "РИМ" було затримано 28 грудня в Луганської області.

Він підозрюється в участі у діяльності у 2014 році терористичної організації "ЛНР", зокрема бойових діях проти сил АТО, а також в утриманні, конвоюванні та допитах полонених українських військовослужбовців..

Громадянину Ж. вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) та ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.