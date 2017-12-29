У Києві на Видубичах горять МАФи (відео)

У Києві біля автостанції "Видубичі" загорілися МАФи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє портал "Київ Оперативний".

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На місці працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. На даний момент жодної інформації про можливих постраждалих не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Києві на вул. Світлицького 30/20 горіли МАФи. Причини загоряння були невідомі, інформації про жертви не надходило.