У Києві на Видубичах горять МАФи (відео)
21:17, 29 грудня 2017Інциденти
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Наразі інформації про потерпілих внаслідок пожежі немає.
У Києві біля автостанції "Видубичі" загорілися МАФи. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє портал "Київ Оперативний".
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На місці працюють рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. На даний момент жодної інформації про можливих постраждалих не надходило.
Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Києві на вул. Світлицького 30/20 горіли МАФи. Причини загоряння були невідомі, інформації про жертви не надходило.
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