У Харкові сталася чергова жахлива ДТП: три людини загинули, ще двоє госпіталізовані (фото)

У Харкові на окружній дорозі сталася чергова Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками.

Як повідомляє Поліція Харківщини на своїй сторінці у Facebook, в результаті аварії троє осіб загинуло на місці, двоє доставлені до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості.

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«30 грудня близько 01:30 на окружній дорозі Харків-Довжанський сталося зіткнення автомобіля «БМВ» з автомобілем «ВАЗ». Внаслідок події водій та пасажир «БМВ» доставлені до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. 53-річний водій та 2 пасажири «ВАЗ» від отриманих ушкоджень загинули на місці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські встановлюють особу пасажира «БМВ» та одного з загиблих пасажирів «ВАЗ», а також усі обставини скоєння ДТП.