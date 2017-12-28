У Києві водій на смерть збив жінку на переході (фото, відео)

У Києві на бульварі Вацлава Гавела, 50 (раніше Івана Лепсе) автомобіль на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

Читайте такожНа парковці супермаркету в Києві сталася масштабна ДТП із пожежею (фото)

"Водій автомобіля Fiat АА5217ТА на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула миттєво", - сказано в повідомленні.

На місці працюють патрульна поліція, оперативно-слідча група.

Через подію бульвар Гавела повністю перекрито в напрямку проспекту Відрадний.

Як повідомляли ЗМІ, 27 грудня в Києві суддя на Land Rover на смерть збив пішохода на переході.