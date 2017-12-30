Чоловік, що захопив заручників у Харкові, хоче передати вимоги через невідомих – поліція

Чоловік, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" у Харкові, заявив, що передасть свої вимоги через невідомих.

Про це заявив начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех в ефірі телеканалу "112-Україна".

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"Він жодних вимог не висуває і повідомляє про те, що на даний час буде зв'язуватись із невідомими, які висунуть вказані вимоги", - сказав Бех.

Він також додав, що інформація про 11 заручників наразі уточнюється.

"Про кількість людей наразі не відомо. На даний час є така інформація, що серед заручників є дев'ять дорослих та двоє дітей. Ця інформація поки не підтверджена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення "Укрпошти" на вул. Шевченка, коли там знаходились люди. Зловмисник заявив, що на ньому причеплена вибухівка, яку він готовий застосувати.

Пізніше з'явилася інформація, що чоловік взяв у заручники дев'ять дорослих і двох дітей.