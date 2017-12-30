Захоплення пошти у Харкові: поліція відкрила провадження за статтею "захоплення заручників"

У Харкові за фактом барикадування у будівлі "Укрпошти" злочинця поліція відкрила провадження за статтею "захоплення заручників".

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

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За інформацією поліції, слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Для врегулювання ситуації на місці події працюють керівництво ГУ НП, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, оперативні підрозділи поліції. Вживаються заходи для затримання зловмисника. Згідно санкції статті йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ять дорослих і двох дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося вмовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей та трьох жінок.