В Одесі грабіжники забрали зарплатню фельдшера швидкої та убили його

В Одесі затримано трьох чоловіків, які вбили фельдшера швидкої допомоги. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася ввечері 30 грудня в Суворовському районі міста.

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За словами начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, правоохоронці оперативно затримали трьох підозрюваних, які зарізали 35-річного чоловіка. Головін зазначив, що напад було скоєно на вулиці, від отриманих травм потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

«У нього були порізані підключична область і поперек ...», - додав він. Відкрито кримінальне провадження, розпочато розслідування.

Як уточнили в Одеській міській станції швидкої допомоги, трагічно загинув їхній співробітник - фельдшер 3-ї підстанції Андрій Овчинников.

«Загинув не в результаті нещасного випадку або раптової хвороби, а в результаті бандитського нападу, коли отримував у банкоматі зарплату, - і всі прекрасно розуміють, що сума була не настільки «астрономічною». Одне з чотирьох завданих ножових поранень виявилося смертельним», - повідомили медики.

Відзначається, що міська станція швидкої медичної допомоги втратила кваліфікованого співробітника, хорошу людину, чуйного товариша і справжнього професіонала.