На Житомирщині після аварії рятувальники деблокували травмованого пасажира, якого затисло конструкціями понівеченої автівки

На Житомирщині внаслідок ДТП рятувальники деблокували травмованого пасажира, якого затисло конструкціями понівеченої автівки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 30 грудня о 08:07 від медиків швидкої допомоги до Служи порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Волянщина Хорошівського району Житомирщини сталася дорожньо-транспортна пригода і необхідна допомога рятувальників, щоб вони вилучили травмованого.

Читайте такожУ Львівській області перекинувся пасажирський мікроавтобус (фото)

На місці події з’ясувалося, що автомобіль BMW з’їхав у кювет та врізався у дерево. Внаслідок цього пасажира, який сидів на передньому сидінні, затисло конструкціями понівеченої автівки. Чоловік був без свідомості.

Фахівці ДСНС за допомогою підручних засобів розжали панель та звільнили ноги травмованого. Потім на медичних ношах рятувальники транспортували постраждалого до автівки швидкої допомоги. Після цього медики доставили чоловіка до лікувального закладу.