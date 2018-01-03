В Нацполіції назвали попередню причину смерті юристки Ноздровської

За попередніми даними експертизи тіла правозахисниці Ірини Ноздровської, вона померла від множинних колото-різаних ран.

Як повідомив керівник прес-служби Нацполіції Київської області Микола Жукович в коментарі УНІАН, за даними експертизи можна виключити версію про згвалтування.

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"Версія із згвалтуванням відпадає, оскільки експертиза показала, що його не було. На її тілі знайшли колото-різані рани на шиї та на підборідді. Тобто йдеться про насильницьку смерть. На даний момент немає остаточних результатів СМЕ. За попередньою версією вона померла не від утоплення, а саме від нанесення колото-різаних ран", - сказав Жукович.

Крім того, він спростував чутки, що поширюються у соцмережах від учорашнього вечора, що нібито колишній голова Вишгородського районного суду, який є дядьком Россошанського - засудженого за скоєння ДТП, внаслідок якої загинула сестра Ноздровської у 2015 році - з родиною виїхав до Росії.

"Ніхто нікуди не втікав і не виїжджав, принаймні, на вчорашній вечір".

Також він додав, що усі особи із кола знайомих Ноздровської, яких опитує зараз поліція, знаходяться в Україні.

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Водночас перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий доручив поліції створити координаційний штаб та задіяти найкращих фахівців до розслідування вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України, відповідне доручення Яровий дав сьогодні під час відеоселекторної наради.

"Ставлю завдання Національній поліції та Головному слідчому управлінню - створити координаційний штаб, задіяти найкращих фахівців. Максимально організувати роботу з розкриття тяжкого злочину фахівцями Департаменту карного розшуку та слідчих", - сказав він.

Крім того, Яровий дав доручення взяти на особливий контроль проведення всіх необхідних експертиз. "Якщо потрібні спеціалісти з інших областей - ми негайно їх викличемо", - зауважив представник міністерства.

Він також наголосив на необхідності негайно налагодити взаємодію між департаментами поліції, громадськими активістами та ЗМІ стосовно розслідування цього злочину.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили у місцевій річці.

Як написала у Facebook журналіст Анна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-глави Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський. За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіціі в Київській області.