СБУ підтвердила затримання спецслужбами Росії учасника АТО

У Москві незаконно затримано громадянина України, учасника антитерористичної операції Олег Негоду, який їхав до Росії до своїх родичів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Російські спецслужби здійснили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України, учасника антитерористичної операції Олега Негоду", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що ФСБ РФ "полює" на українців на російській території і поїздки до країни-агресора вкрай небезпечні.

У відомстві додали, що російські спецслужби намагаються втягувати українських громадян у протиправну діяльність, штучно створюючи компрометуючі ситуації, а також використовують родинні зв'язки, щоб виманити українців, насамперед учасників АТО, на свою територію для організації таких провокацій.

Раніше ЗМІ повідомили про затримання в Москві учасника АТО киянина Олега Негоди, який в кінці 2017 року виїхав в Саратов (РФ) до сестри.

Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС РФ з вимогою підтвердити факт і роз'яснити обставини затримання учасника АТО Олега Негоди в Москві.