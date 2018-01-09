Прив'язали петарду до хвоста: у Києві жорстоке вбивство собаки сколихнуло один із районів (відео)

У столиці група молоді чи дітей прив’язала петарду на хвіст собаці й підпалила її. Від наслідків вибуху тварина загинула у страшних муках.

Пес "Буба" жив на ринку тривалий час і був улюбленцем продавців. Собаку називають розумним та добрим, йдеться в сюжеті ТСН.

Про "Бубу" розповідають і в м’ясному відділі, і в бакалії. "Він такий був довірливий – я вам передати не можу. Лагідний, у руки давався. Його почухали, він прийде знову, мордою в коліно, щоб його знову погладили, почухали", - каже одна з продавчинь.

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"Група підлітків прив’язала петарду до хвосту собаки та підірвала цю петарду", - розповіла зоозахисниця Оксана Костюкевич.

Від болю пес сховався у підвал будинку. Рятувальники, які приїхали його діставати, були приголомшені побаченим. "Там буквально кишки назовні стирчали", - каже один із них.

Цей випадок обурив не лише зоозахисників, а й звичайних жителів району. Вони приголомшені жорстокістю підлітків, тому вийшли на мітинг під прокуратуру.

За законом жорстоке поводження з тваринами може коштувати малолітнім садистам до восьми років тюрми.