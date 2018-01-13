У Харкові затримали поліцейського, який погрожував зброєю працівникам магазину

У Харкові затримали лейтенанта поліції. Чоловіка підозрюють у тому, що він погрожував зброєю працівникам магазину.

Про це повідомляє Police Control Ukraine на своїй сторінці в Facebook.

В поліцію надійшов виклик про те, що в продуктовому магазині на індустріальному проспекті в Харкові невідомий погрожував продавцям предметом, схожим на пістолет. Продавщиця викликала охорону.

Після приїзду охоронців чоловік почав погрожувати вже їм. Співробітники служби охорони затримали його. Незабаром на місце події виїхали патрульні поліцейські, вони і вилучили у зловмисника зброю.

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Пізніше вдалося з'ясувати, що затриманим виявився 30-річний командир роти батальйону №3 харківської патрульної поліції Коршунов Є. В. Чоловік несе службу в правоохоронних органах з серпня 2016 року. Під час інциденту він знаходився не на службі.

Зараз правоохоронці не коментують події і перевіряють цю інформацію.