У Харкові підірвали авто скандального поліцейського

У Харкові в результаті вибуху пошкоджений автомобіль начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черьомухіна.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах Харківщини.

Згідно з інформацією, Черьомухін заявив, що близько 7:00 сьогодні, 25 грудня, почув вибух. Пошкоджений автомобіль Dodge він побачив сам, коли вийшов із будинку на вулиці Культури.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили під автомобілем ще три гранати, які не спрацювали.

На місці працюють слідчі та вибухотехніки, вирішується питання про кваліфікацію події.

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Довідка УНІАН. У жовтні 2015 року Черьомухін був призначений заступником начальника ГУ НП України в Харківській області.

Проти призначення Черьомухіна виступили деякі громадські організації Харкова, зокрема, колишні поліцейські із роти поліції "Східний корпус". Поліцейського начальника обвинувачували у злочинній діяльності.

5 січня 2017 року Черьомухін був призначений начальником відділу оперативних розробок у східному регіоні (м. Харків) управління оперативних розробок Департаменту карного розшуку Національної поліції України.