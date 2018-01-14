На Дніпропетровщині надзвичайники врятували хлопчика, який застряг у батареї (відео)

На Дніпропетровщині надзвичайники врятували дворічного хлопчика, який застряг у батареї.

Як йдеться у сюжеті ТСН, з’ясувалося, що дитина бавилася на кухні. Дорослі не помітили, як хлопчик протиснув голову між секцією батареї та трубою, але витягти його назад вже не зміг.

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Хлопчик застряг, впершись лобом у стіну. Родина намагалася намилити малюка, щоб він вислизнув із пастки, але це також не допомогло.

Рятувальники відігнули трубу і звільнили малюка. Хлопчик майже не постраждав і отримав опік вушка від гарячої батареї.