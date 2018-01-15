У центрі Одеси вандали пошкодили Лаокоона

В історичному центрі Одеси вандали пошкодили скульптуру Лаокоон. Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії. «Скульптура, розташована біля Археологічного музею, пошкоджена невідомими», - зазначили в мерії.

Зокрема, зловмисники відбили в однієї із статуй скульптурної композиції кисть руки, в іншої - пальці.

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За словами начальника управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради Андрія Шелюгіна, не виключено, що статую могли пошкодити люди, які побажали сфотографуватися біля неї.

Він висловив жаль з приводу того, що сталося, зазначивши, що копія знаменитої скульптури «Лаокоон і його сини» виготовлена із карраського мармуру, який є одним з найцінніших сортів.

Шелюгін підкреслив, що втрачені елементи скульптурної композиції виготовлять і відновлять, коли дозволять погодні умови.

Крім того, розглядається питання про огородження скульптурної композиції, яка захистить скульптуру Лаокоона від повторних актів вандалізму.

«Ми постараємося обмежити доступ до цього пам'ятника. Плануємо організувати оглядовий майданчик, з якого туристи зможуть ознайомитися зі скульптурою і сфотографуватися на її фоні», - сказав Шелюгін.

«Лаокоон» - мармурова скульптура, копія знаменитої скульптури «Лаокоон і його сини», встановлена в Одесі перед будівлею археологічного музею в 1870-х роках. Виготовлена на замовлення великого одеського підприємця (згодом - міського голови Одеси) Григорія Маразлі для прикраси його дачі, яка розташовувалася в кінці Французького бульвару.

Після жовтневого перевороту 1917 року, на підставі декретів радянської влади, скульптурна група була націоналізована, як й інше нерухоме майно, і шість разів перевозилася з місця на місце. У 1969 році було прийнято рішення перемістити скульптуру до Археологічному музею. Статую демонтували, але лише в 1971 році вона з'явилася на новому місці, де і знаходиться донині.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси осквернили антисемітськими написами три будівлі єврейської громади.