У Києві викрили розповсюджувачів дитячої порнографії

У Києві кіберполіція викрила п’ятьох місцевих жителів віком від 30 до 40 років у розповсюдженні дитячої порнографії.

Як повідомили у прес-службі Кіберполіції України, за фактами розповсюдження забороненого контенту поліцейські розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

За місцем проживання кожного із зловмисників поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили комп’ютери, які чоловіки використовували для розповсюдження забороненого контенту.

Читайте такожНа Житомирщині заарештовано киянина, який із матір’ю розповсюджував дитяче порно через Інтернет

Крім того, виявлено жорсткі диски, на яких зберігалися фото- та відеофайли порнографічного вмісту. Техніку вилучено та направлено до експертного центру для проведення всіх необхідних експертиз. Загалом на комп’ютерах зловмисників вилучено близько 12 тисяч файлів із вмістом дитячої порнографії.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії. Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що мати й син організували дитячу порностудію на Житомирщині.