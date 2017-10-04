Мати й син організували дитячу порностудію на Житомирщині

На Житомирщині правоохоронці викрили двох підозрюваних у торгівлі дитячою порнографією; вчора їм оголосили про підозру у злочині. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, 3 жовтня працівники Головного управління Нацполіції в Житомирській області офіційно оголосили двом особам про підозру у торгівлі людьми, або іншій незаконній угоді щодо людини та виготовленні і збуті порнографії.

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За даними поліції, мати й син організували студію, в якій фотографували малолітніх дівчат, чиї світлини згодом продавали через Інтернет-мережу. Нині обом загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.

За інформацією оперативників відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП області, діяльність продавців порно тривала упродовж року в одному з районів області. Де саме, поліція не уточнює в інтересах слідства.

Їх клієнтами ставали дівчатка віком 12-13 років із багатодітних та кризових родин.

«Як правило, 55-річна жінка підшукували привабливих зовні, але незаможно одягнених дітей і пропонувала підзаробити, користуючись їх уразливим станом та недосвідченістю. Фото робив її 35-річний син у зйомному помешканні, спеціально обладнаному під студію», - уточнюють у поліції.

«Наразі у нас є відомості про десятьох дітей, які фігурують у цій справі, однак ми маємо підстави вважати, що жертв було набагато більше», - розповів УНІАН заступник начальника ГУНП в Житомирській області Сергій Крупєй.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним, які є жителями столиці, міри запобіжного заходу. Їх діяння кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо людини) та 301 ч.4 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.