У Запоріжжі затримали дезертира, який хотів вступити до російської армії (фото)

Співробітники СБУ затримали у Запоріжжі військовослужбовця, який самовільно покинув службу та планував вступити до лав російської армії.

Як повідомляє прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що наприкінці квітня 2017 року український військовий-контрактник самовільно залишив розташування свого підрозділу, піддавшись проросійській пропаганді щодо нібито «кращих» перспектив служби у лавах Збройних сил РФ.

Оперативники спецслужби затримали дезертира в обласному центрі в одній із квартир, де він переховувався.

Читайте такожСепаратистський скандал: у СБУ розповіли про обшуки у підозрюваного в підтримці "ЛДНР" соліста львівської опери«Під час проведення обшуку у його тимчасовому помешканні співробітники СБ України вилучили пістолет Макарова, пістолет Форт та майже чотири тисячі набоїв різного калібру. Також були виявлені підроблені печатки Міністерства оборони України, МВС та одного з райвійськкоматів Запоріжжя. За допомогою фальшивих печаток зловмисник планував виготовити нові документи, щоб приховати факт своєї участі в антитерористичній операції на боці української армії», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 408 (Дезертирство) КК України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Раніше СБУ попереджала про системні провокації російських спецслужб проти українських громадян. У відомстві зазначили, що російські спецслужби вчинили «чергову антиукраїнську провокацію», незаконно затримавши у Москві громадянина України, учасника Антитерористичної операції Олега Негоду, який їхав до своїх родичів.