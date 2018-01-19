На Одещині по дорозі з пологового будинку поружжя з немовлям опинилося у сніговій пастці

В Одеській області артилеристи Військово-морських сил Збройних сил України витягли із снігового замету автомобіль з новонародженою дитиною.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ з посиланням на прес-офіцера окремої артилерійської бригади ВМС ЗС України, в ніч з 18 на 19 січня поблизу селища міського типу Сарата (районний центр Одеської області) в результаті хуртовини на трасі в сніговій блокаді опинилися цивільні особи.

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Зазначається, що наявними технічними засобами військовослужбовці витягли з снігових заметів понад 50 автомобілів, рятуючи, таким чином, людей, які могли постраждати в результаті переохолодження.

«Серед постраждалих, в полоні стихії, була і молода сім'я. Подружжя поверталося з пологового будинку з 2-тижневим малюком на руках. Паливо в машині закінчилося, і обігрівати далі салон вже було нічим. Артилеристи українських ВМС на військовій техніці швидко відреагували і врятували новонароджену дитину», - розповіли в прес-центрі.

У відомстві зазначили, що масштаб стихії такий, що без води і світла залишився весь райцентр, були обірвані лінії електропередач, повалені дерева і опори, заблоковано рух автотранспорту.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через негоду була запроваджено заборону на дорогах регіону для всіх видів транспорту.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона з проханням допомогти у відновленні електропостачання в регіоні.