На Житомирщині у Брусилові ліквідовували пожежу

У Житомирській області вогнеборці ліквідували загоряння даху господарської будівлі у Брусилові.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

19 січня о 20:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яній господарчій будівлі в селищі Брусилів. Про це рятувальників сповістили сусіди, які побачили вогонь на даху.

Читайте такожУ Житомирській області на пожежі у приватній оселі постраждало двоє малолітніх дітей

На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплений дах по всій площі та існує загроза його розповсюдження на розташовану поруч будівлю.

Силами вогнеборців о 22:15 пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено дах на площі 15 кв. м. Загиблих та травмованих не виявлено.

Наразі обставини події встановлюються фахівцями.