На Житомирщині у Брусилові ліквідовували пожежу

15:27, 20 січня 2018
Інциденти
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На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплений дах по всій площі та існує загроза його розповсюдження на розташовану поруч  будівлю.

У Житомирській області у Брусилові ліквідовували пожежу / фото УНІАН

У Житомирській області вогнеборці ліквідували загоряння даху господарської будівлі у Брусилові.

Про це кореспонденту  УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

19 січня о 20:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яній господарчій будівлі в селищі Брусилів. Про це рятувальників сповістили сусіди, які побачили вогонь на даху.

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На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплений дах по всій площі та існує загроза його розповсюдження на розташовану поруч  будівлю.

Силами вогнеборців о 22:15 пожежу  було ліквідовано. Вогнем знищено дах на площі 15 кв. м. Загиблих та травмованих не виявлено. 

Наразі обставини події встановлюються фахівцями.

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Теги: #пожежа на Житомирщині#ДСНС у Житомирській області