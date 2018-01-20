Пожежа в центрі Києва: рятувальники назвали можливі причини (фото)

Рятувальники назвали ймовірні причини масштабної пожежі в центрі Києва по вулиці Богдана Хмельницького.

Як повідомляє ТСН, можливими причинами пожежі на 5-6 поверхах є навмисний підпал або необережне поводження з вогнем осіб без постійного місця проживання.

У ДержНС відзначають, що за попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Горить 5 поверх та дах будівлі. Площа пожежі становить близько 800 кв. м.

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"На гасіння залучено 22 одиниці техніки та 84 людини особового складу. О 22:03 пожежу локалізовано", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині в результаті пожежі загинули троє дітей.