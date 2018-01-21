На Одещині місцевий обстріляв бригаду, яка ремонтувала лінії електропередач

В Арцизькому районі Одеської області місцевий житель сьогодні обстріляв із рушниці бригаду, яка проводила ремонт лінії електропередач, пошкодженої через негоду.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, НП сталася в селі Долинівка.

«На одній з вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електропередач, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Щоб відновити подачу електроенергії, працівники РЕС спилювали гілки дерев біля будинку місцевого жителя», - повідомили у відділі.

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У цей час 68-річний господар вийшов у двір і вимагав припинити ремонтні роботи. Почалася сварка, в ході якої чоловік виніс із будинку мисливську рушницю й почав стріляти.

Зазначається, що постраждалих немає. На місце події було викликано працівників поліції. Правоохоронці вилучили рушницю, дозволу на яку в чоловіка не виявилося.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Одеській області через негоду 18-19 січня без електропостачання залишаються 244 населених пункти.