На Житомирщині поліція оперативно розшукала водія, який смертельно травмував чоловіка та втік з місця аварії (фото)

На Житомирщині поліція оперативно розшукала водія, який смертельно травмував чоловіка та втік з місця аварії.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, аварія трапилася близько опівночі 20 січня у Чуднівському районі.

Саме тоді до Чуднівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Карпівці на дорозі виявлено тіло чоловіка з травмами, характерними для дорожньої пригоди.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що загиблим є 36-річний житель цього ж села. Для встановлення причин смерті його тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Попередньо, фахівці

припустили, що тілесні ушкодження могли бути отримані чоловіком унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Про ймовірний наїзд на загиблого автомобілем свідчили й уламки частин транспортного засобу та його номерного знаку, знайдені під час огляду місця аварії. За таких обставин поліцейські розпочали першочергові заходи,

направлені на розшук автомобіля, яким було збито чоловіка та встановлення особи його керманича.

У результаті за кілька годин у селі Трощі за місцем проживання 20-річного місцевого жителя правоохоронці виявили ВАЗівку з механічними пошкодженнями, характерними для наїзду на перешкоду. Водій автівки у причетності до аварії зізнався. За його словами, він не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині і наїхав на нього, та вирішив утекти з місця ДТП, злякавшись скоєного.

Усі відомості нині перевіряються у рамках розпочатого досудового розслідування за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Про загиблого відомо, що за життя він зловживав спиртними напоями. Чи знаходився чоловік у стані алкогольного сп’яніння у момент наїзду на нього автівки, як і інші обставини та причини ДТП, мають встановити експерти.