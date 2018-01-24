На межі вимерзання: у жителів Вилкового в Одеській області через відсутність світла немає навіть готівки (відео)

У містечку Вилкове Одеської області жителі вже сьому добу залишаються без світла і тепла, крім цього у людей закінчилася ще й готівка.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, люди обурені тим,що ціна на дрова та вугілля піднялася через відсутність світла, а готівкових грошей немає - у місті не працюють ні банки, ні банкомати.

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Щоб зігріти жителів, з Ізмаїла терміново прибули рятувальники. Намети та польову кухню розгорнули прямо у дворах багатоповерхівок. У мерії заявляли, що на ремонт опор, які постачають електрику в місто і Кілійський район знадобиться місяць.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області без електроенергії залишаються 46 мешканці міст і сіл. Снігопад, що бушував тут минулого тижня, пошкодив більше тисячі електроопор.