Трагедія в одеському таборі: батьки загиблих дівчат впевнені, що тіла переплутали і вимагають ексгумації (відео)

Батьки двох дівчаток, які загинули через пожежу в одеському дитячому таборі "Вікторія", вимагають ексгумації їх тел.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, вони вважають, що генетичну експертизу не провели належним чином. Родичі Соні Мазур та Сніжани Арпентій вважають, що експерти як мінімум переплутали тіла.

"Ми хочемо в усьому розібратися, якщо ми поховали дітей, то щоб ми бодай знали, що йдемо на могилку до своїх дітей. Ви розумієте, для батьків це дуже важливо", - каже мати Сніжани Світлана Арпентій.

Зокрема, батьки загиблої Соні розповідають - перед відпочинком доньці видалили два зуба. А у дівчинки, тіло якої їм видали, ці зуби були на місці. Дітей батьки ховали в шоковому стані, тому клопотання про ексгумацію подали після похорону.

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"Відібрані зразки для дослідження були вже підписані і направлені на експертизу ДНК з підписами і прізвищами дітей. Це факт, який нас дуже турбує, оскільки під час огляду тіла дітей не були ідентифіковані. Вони були лише пронумеровані", - стверджує адвокат потерпілих.

Розслідування трагедії триває досі. Напередодні в матеріалах справи батьки загиблих дівчат побачили - їм відмовили в ексгумації. Обурені батьки прийшли в обласну прокуратуру. Прокурора на місці не було, але батькам призначили зустріч після обіду.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі експертиза встановила порушення при будівництві дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», в якому 15 вересня 2017 року при пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».