Падіння вертольота на Полтавщині: з'явилися фото з висоти пташиного польоту
02:20, 26 січня 2018Інциденти
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Внаслідок падіння гелікоптеру Мі-8 у Кременчузі на Полтавщині загинуло чотири члени екіпажу.
У Кременчуці впав гелікоптер Мі-8 на борту якого, за попередньою інформацією, перебувало від трьох до чотирьох осіб.
Фото з місця аварії були викладені на ресурсі DronariumUkraine.
Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок падіння гелікоптеру загинуло чотири члени екіпажу.
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"О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація - триває. Внаслідок події загинули 4 члени екіпажу", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Також зазначається, що гелікоптер належав приватній компанії "Українські вертольоти".
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