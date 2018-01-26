Падіння вертольота на Полтавщині: з'явилися фото з висоти пташиного польоту

У Кременчуці впав гелікоптер Мі-8 на борту якого, за попередньою інформацією, перебувало від трьох до чотирьох осіб.

Фото з місця аварії були викладені на ресурсі DronariumUkraine.

Пізніше у ДСНС повідомили, що внаслідок падіння гелікоптеру загинуло чотири члени екіпажу.

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"О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація - триває. Внаслідок події загинули 4 члени екіпажу", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що гелікоптер належав приватній компанії "Українські вертольоти".