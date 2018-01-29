У Харкові біля супермаркету стався вибух, є постраждалі (відео)
10:59, 29 січня 2018Інциденти
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Серед постраждалих маленька дитина.
У Харкові біля супермаркерту стався вибух / фото hk.npu.gov.ua
Сьогодні близько 9.30 у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. Наразі правоохооронці з'ясовують обставини.
За даними прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області, внаслідок вибуху було госпіталізовано двох осіб.
"Внаслідок події до лікарні доставлено 53-річну жінку із попереднім діагнозом рвана рана стегна та хлопчика 2016 року народження із рваною раною правої надбрівної області", - повідомили в поліції.
На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного управління.
53-річна жінка та маленький хлопчик постраждали внаслідок вибуху в Харкові
Як повідомляв УНІАН, 22 січня троє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Бердянську.
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