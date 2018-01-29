У Харкові біля супермаркету стався вибух, є постраждалі (відео)

10:59, 29 січня 2018
Інциденти
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У Харкові біля супермаркерту стався вибух / фото hk.npu.gov.ua

За даними прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області, внаслідок вибуху було госпіталізовано двох осіб.

"Внаслідок події до лікарні доставлено 53-річну жінку із попереднім діагнозом рвана рана стегна та хлопчика 2016 року народження із рваною раною правої надбрівної області", - повідомили в поліції.

На місці працюють слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного управління.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня троє поліцейських постраждали від вибуху гранати у Бердянську.

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Теги: #постраждалі#вибух у Харкові#вибух біля магазину у Харкові