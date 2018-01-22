Зловмисник, який підірвав трьох поліцейських гранатою в Бердянську, загинув, а одного з правоохоронців ще оперують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив «112 Україна» начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Олег Золотоноша.

Він нагадав, що сьогодні близько 09.30 співробітники карного розшуку Бердянського міськвідділу поліції, два старших лейтенанти і лейтенант поліції проводили оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до скоєння майнових злочинів на території міста Бердянська.

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«Поліцейські помітили підозрілий автомобіль, в якому було кілька людей. Коли співробітники наблизилися до автомобіля, один громадянин, який виявився жителем Бердянська 1987 року народження, почав від них ховатися. Після того як співробітники наблизилися до нього, він дістав гранату і підірвав. При цьому сам він загинув, а внаслідок вибуху гранати, попередньо Ф-1, троє співробітників (поліції - УНІАН) поранені», - розповів начальник обласного главку.

Щодо стану поліцейських, він зазначив, що одному з них вже надано медичну допомогу і його життю нічого не загрожує. Ще одного поліцейського вже прооперували, йому проводять обстеження для прийняття подальших рішень, а третього ще оперують.

Золотоноша також уточнив, що зловмисник був раніше судимий.

«Ці громадяни були причетні до низки крадіжок на території Бердянська», - додав він.

Як повідомив УНІАН, сьогодні раніше голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що троє співробітників карного розшуку отримали тяжкі осколкові поранення під час проведення оперативно-розшукових заходів у Бердянську.