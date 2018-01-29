У Києві біля Святошинського райсуду сталася друга за сьогодні стрілянина

15:22, 29 січня 2018
Інциденти
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Біля Святошинського райсуду у Києві сталася стрілянина / фото Київ Оперативний

За попередніми даними внаслідок стрілянини постраждало троє осіб, повідомляє Київ Оперативний. Відомо, що стрілянина відбулась під час судового засідання по нелегальній діяльності однієї з транспортних компаній. 

"Попередньо, стався конфлікт, внаслідок якого поранення отримали троє осіб. Двоє від написання заяви відмовились, а от третього із вогнепальним пораненням "п'ятої точки" було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні. 

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події, на місці працюють медики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.

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Теги: #стрілянина у Києві#стрілянина біля Святошинського суду