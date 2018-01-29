У Києві біля Святошинського райсуду сталася друга за сьогодні стрілянина

Внаслідок стрілянини, за попередніми даними, постраждало троє осіб.

Біля Святошинського районного суду міста Києва за адресою вулиця Жилянська 142 сталася вже друга за день стрілянина.

За попередніми даними внаслідок стрілянини постраждало троє осіб, повідомляє Київ Оперативний. Відомо, що стрілянина відбулась під час судового засідання по нелегальній діяльності однієї з транспортних компаній.

"Попередньо, стався конфлікт, внаслідок якого поранення отримали троє осіб. Двоє від написання заяви відмовились, а от третього із вогнепальним пораненням "п'ятої точки" було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події, на місці працюють медики.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.