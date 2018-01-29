Шкіряк назвав версії вибуху біля магазину в Харкові (фото)

За попередніми висновками експертів, вибух могло бути спричинено із застосуванням бойової гранати РГН.

Правоохоронці кваліфікували як хуліганство вибух в Харкові, який прогримів сьогодні зранку біля одного з магазинів на вулиці Клочківській.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на сторінці у Facebook.

«Слідчими Національної поліції порушено кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України – хуліганство», - написав Шкіряк і додав, що за такі дії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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«За попередніми висновками експертів встановлено, що вибух могло бути спричинено із застосуванням бойової гранати РГН (ручна граната наступальної дії). Крім того, виявлено металеві предмети, котрі могли слугувати засобом для більшого ураження», - повідомив радник глави МВС.

За його інформацією, правоохоронці розробляють декілька можливих версій причини вибуху, в тому числі, замах на вбивство.

Шкіряк не виключив, що подію може бути прекваліфіковано на терористичний акт – стаття 258 КК України.

Він поінформував, що на місці події тривають слідчо-оперативні дії, працюють експерти-криміналісти та вибухотехніки. «Постраждалі від вибуху перебувають під наглядом лікарів, їх стан оцінюють як задовільний», - додав Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, у Харкові внаслідок вибуху біля магазину на вулиці Клочківській госпіталізовано 53-річну жінку та дворічного хлопчика. Інформація про вибух надійшла до поліції близько 9:30. Жінку доставлено до лікарні з попереднім діагнозом рвана рана стегна, хлопчика – рвана рана правої надбрівної області.