Біля супермаркету у Харкові вибухнула граната - поліція (відео)

У постраждалої жінки від вибуху відірвало два пальці на руці.

За попередніми висновками фахівців, біля супермаркету у Харкові вибухнула граната направленої дії.

Як повідомляться на сторінці служби новини місцевого телеканалу ОТБ «Сьогодення» у Facebook, про це на місці події повідомив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Олег Бех.

Читайте такожНа Київщині у двоповерховому будинку стався вибух: одна людина загинула«Як повідомила жінка, вона займається прибиранням тут, в аптеці. Після того, як вона здійснила прибирання, вона спускалася вниз. Побачила на сходах великий пакет. Попрохала свого онука, аби він відійшов на кілька сходинок вище. Підійшла до цього пакету. Всередині вона побачила металевий предмет, який вона взяла. Він випав у неї з рук, після чого стався вибух», - розповів він журналістам.

Повідомляється також, що за інформацією медиків, у постраждалої жінки під час вибуху відірвало два пальці на руці.

"Літня жінка з відривом двох пальців і дворічний онук з пошкодженням надбрівної дуги госпіталізовані і в задовільному стані в лікарні швидкої допомоги" – розповів журналістам директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9.30 у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. За даними прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області, внаслідок вибуху було госпіталізовано двох осіб: 53-річну жінку та хлопчика 2016 року народження.