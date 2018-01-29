На Дніпропетровщині виявлено реабілітаційний центр, де проти волі утримувалися 13 людей

Під час розслідування за фактом позбавлення волі 23-річного громадянина у селі Василівка виявили ще 12 "пацієнтів".

У селі Василівка Солонянського району Дніпропетровської області виявлено реабілітаційний центр, де проти волі утримувалися 13 людей. Про це йдеться у розміщеному на сайті Генеральної прокуратури України повідомленні.

Зазначається, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі людей (ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України).

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"У січні 2018 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі 23-річного громадянина правоохоронними органами встановлено, що він незаконно утримувався у реабілітаційному центрі в с. Василівка Солонянського району проти його волі", - йдеться в повідомленні.

Окрім юнака, наголосили у прокуратурі, за вказаною адресою було виявлено ще 12 людей, які також незаконно утримувались у вказаному закладі.

Наразі одному зі співробітників закладу повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, встановлюються інші причетні до злочину особи. Досудове розслідування триває, додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, Полтаві викрито "реабілітаційний центр", серед утримуваних був громадянин США.