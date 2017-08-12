У Полтаві викрито "реабілітаційний центр", серед утримуваних був громадянин США - прокуратура

У Полтаві правоохоронці викрили так званий «реабілітаційний центр», серед утримуваних був громадянин Сполучених Штатів Америки.

Про це УНІАН повідомив прокурор відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури області Сергій Волков.

За його словами, працівники органів прокуратури Полтавщини 11 серпня у так званому реабілітаційному центрі «Волна», розташованому у Полтаві, виявили 36 осіб, які лікувалися від наркозалежності. Під час опитування 21 громадянин повідомив, що їх тримали на території незаконно, обмежуючи особисту свободу. Один із чоловіків повідомив, що він є громадянином США.

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«Інформація про іноземця під час перевірки підтверджена. З цього приводу поінформоване Посольство США в Україні. Зараз очікується приїзд представника посольства у Полтаву», - зазначив Волков.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате відділенням поліції № 2 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.