В аеропорту "Бориспіль" затримали нелегальну партію відеокарт для майнінгу криптовалют (відео)

За інформацією на сайті гонконгського виробника, мінімальна вартість вилученої партії обладнання становить 13 мільйонів гривень.

Співробітники ДФС виявили на митному посту в аеропорту «Бориспіль» схему незаконного переміщення через митний кордон України великої партії відеокарт, призначених для майнінгу криптовалют.

Читайте такожКриптовалютные гойдалки: курс біткойна впав нижче $10 тисячЯк повідомляється на сайті ДФС, вантаж прямував на адресу вітчизняного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності авіатранспортом.

«Правопорушники відповідно до попереднього задуму та наміру придбали дороговартісне обладнання на території Гонконгу та намагалися перемістити цей товар через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості стосовно вартості товару», - зазначено у повідомленні.

Як підкреслюють у ДФС, внаслідок незаконної оборудки бюджет України міг зазнати серйозних втрат. Так, згідно з інформацією на сайті гонконгського виробника, мінімальна вартість вилученої партії товарів становить в еквіваленті 13 мільйонів гривень.

Порушено адміністративну справу про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. 200 зазначених приладів вагою 950 кг вилучено до винесення судом рішення у справі.

Раніше національний координаційний центр кібербезпеки доручив різним органам влади створити робочу групу з урегулювання питання неконтрольованого обігу криптовалют на території Україні.