Львівські 50 відтінків сірого: киянка організувала у центрі Львова БДСМ-студію

Вартість таких послуг становила від 800 до 4500 гривень за одну годину.

У Львові правоохоронці викрили БДСМ-студію, де працівниці надавали клієнтам платні сексуальні послуги.

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні студії поліцейські виявили та вилучили: БДСМ-девайси, засоби контрацепції та гігієни, оргтехніку, яка використовувалась для розповсюдження реклами про діяльність студії, грошові кошти, виручені за надання платних сексуальних послуг, а також чорнові записи про роботу з клієнтами та бухгалтерію. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що роботу БДСМ-студії організувала 26-річна уродженка Київської області. Окрім ведення бугалтерії, аренди приміщення та інших господарських справ, жінка і сама надавала клієнтам платні сексуальні послуги.

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«У салоні працювали четверо дівчат, котрі, окрім виконання еротичних масажів, надавали платні сексуальні послуги чоловікам. Вартість таких послуг становила від 800 до 4500 гривень за одну годину. Більшу частину отриманих коштів організаторка роботи салону забирала, а решту віддавала «працівницям», - розповів начальник управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції у Львівській області підполковник поліції Сергій Молотов.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Працівників салону притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 181-1 КУпАП (заняття проституцією).

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